Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Quelques instants après la terrible défaite à domicile face à Montpellier qui place Bordeaux juste devant la zone rouge, Stéphane Martin a renouvelé son soutien à son entraineur, conspué par son propre public. « On est au fond du trou, on va recruter. Je ne suis pas convaincu par le choc psychologique, c'est donc soutien à Jocelyn », a livré le président bordelais, alors que son coach avouait que la période était forcément difficile à vivre.

« Un entraîneur est toujours responsable des résultats. C'est humiliant et très difficile à vivre. Mais on n’abandonne pas en cours de route quand on est dans un projet. Ça ne se fait pas ça », a expliqué Gourvennec à propos des demandes répétées des supporters de le voir quitter le navire bordelais, sérieusement en train de couler depuis quelques semaines.