FCGB : Gourvennec déprimé, Martin a pris les choses en main

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Malgré le match nul concédé face à l’Olympique de Marseille (1-1) dimanche, son sixième match consécutif sans victoire en championnat, Bordeaux s’est un peu rassuré.

Dans son discours, l’entraîneur Jocelyn Gourvennec se montre plus optimiste que ces dernières semaines. Il faut dire que les Girondins n’avaient absolument rien montré avant la trêve internationale, et notamment lors de la défaite à Rennes (1-0) le 3 novembre. Désespéré après la prestation de son équipe au Roazhon Park, Gourvennec est apparu « très affecté » aux yeux de son président Stéphane Martin qui l’avait remotivé.

« C’est un gros bosseur, il s’investit beaucoup. J’étais inquiet de le voir aussi abattu, mais je l’ai dit à l’intersaison et je le redis, j’ai entièrement confiance en son management, a confié le dirigeant à L’Equipe. Son boulot ne s’arrête pas aux résultats, il est en train de faire prendre un nouveau virage au club. Il va redresser la barre, c’est dans les sorties de crise qu’on voit les grands entraîneurs. On a arrêté la chute, mais on n'a pas encore rebondi. Il faudra chercher plusieurs victoires parce qu'on est quand même en retard sur notre plan de marche. » Neuvièmes de Ligue 1, les Marine et Blanc tenteront de se relancer à Caen ce samedi soir.