FCGB : Gasset n'est pas magicien, Obraniak sort sa baguette

Ce lundi, les Girondins de Bordeaux ont officialisé la signature de Jean-Louis Gasset au poste d'entraîneur à la place de Paulo Sousa. Un choix qui semble être apprécié.

Passé par Bordeaux après son départ de Lille en 2012, Ludovic Obraniak a toujours un œil attentif aux événements qui interviennent du côté du Haillan. Alors, suite à la décision prise par King Street de se séparer à l’amiable de Paulo Sousa pour le remplacer par Jean-Louis Gasset, l’ancien milieu offensif n’a pas hésité à donner son opinion sur le nouveau coach des Girondins de Bordeaux. S’il ne voit pas le duo Gasset-Printant faire des miracles avec l’effectif actuel, Ludovic Obraniak pense quand même que celui qui était l’adjoint de Laurent Blanc à Bordeaux a des qualités adaptées à la situation actuelle du club au scapulaire.

Interrogé sur la chaîne L’Equipe, Ludovic Obraniak n’a pas fait dans la langue de bois. « Jean-Louis Gasset pour relancer Bordeaux, c’est un moindre mal. Disons que Bordeaux a surtout besoin d’un retour au calme. Sportivement, Jean-Louis Gasset ce n’est pas non plus un magicien et l’effectif actuel ne permet pas de viser autre chose que le milieu de tableau en Ligue 1 cette année. Maintenant, c’est quelqu’un qui peut développer des choses chez les joueurs, qui arrive assez facilement à entrer dans ta tête, à comprendre les personnalités. Et il arrive souvent à décupler les forces d’un joueur, on se souvient de ce qu’avait dit Diawara à ce sujet, que Jean-Louis Gasset lui avait permis de développer quelque chose pour qu’il soit performant. Et beaucoup de joueurs ont dit la même chose », fait remarquer l’ancien international polonais.