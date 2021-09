L1 : Fin du mercato, mais le ménage continue à Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Très actif pendant le mercato qui vient de fermer ses portes, Bordeaux va opérer de nouveaux changements en interne. Au niveau de la direction sportive notamment, Alain Roche sera définitivement poussé vers la sortie.

Avec un total de 8 arrivées et 14 départs, Bordeaux a connu un mercato particulièrement animé. C’était effectivement le plan de Gérard Lopez qui avait annoncé son souhait de restructurer le club après sa prise de pouvoir. On devinait alors que l’effectif ne serait pas le seul secteur concerné. Confirmation après la fermeture du marché des transferts puisque cette fois, c’est l’organigramme des Girondins qui va subir des modifications. Sans surprise, Alain Roche ne va pas tarder à vider son bureau.

Alain Roche de l’ombre à la sortie

Le directeur sportif nommé en août 2020 négocie actuellement la résiliation de son contrat, nous apprennent L’Equipe et le quotidien régional Sud Ouest. Pour rappel, l’ancien défenseur central formé à Bordeaux avait été mis en retrait depuis l’arrivée d’Admar Lopes, le bras droit de Gérard Lopez. A noter aussi les départs à venir des recruteurs Gérald Ruet, Clément Labbé et Eric Guérit, probablement remplacés par des membres de la société Scoutly avec qui le nouveau propriétaire travaillait déjà à Lille.

Une dernière recrue à Bordeaux ?

Quant au prochain coordinateur sportif, il s’agira de Romain Stevenon qui va laisser son poste de « responsable du développement et Loan Manager » au Stade de Reims. Et que l’on connaissait en tant que directeur des opérations sportives au Racing Club de Lens (2017-2020). Enfin, une dernière recrue pour l’effectif n’est pas à exclure si l’on en croit Gérard Lopez. Interrogé en conférence de presse ce mercredi, le président des Marine et Blanc, déçu de ne pas avoir attiré un attaquant, se réserve le droit de faire signer un joueur libre ou un joker évoluant en France.