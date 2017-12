FCGB : Et si le problème de Bordeaux, c'était Toulalan ?

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Malgré une défense renforcée à cinq éléments, les Girondins de Bordeaux ont de nouveau concédé une défaite ce week-end, cette-fois ci sur la pelouse de Nice (1-0).

Au cœur de cette défense, Jérémy Toulalan n’a pas réalisé un mauvais match. Loin d’être le plus ridicule depuis le début de la saison, l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco est néanmoins un problème selon Habib Beye. Sur le plateau du Canal Football Club, l’ancien défenseur droit de l’OM estime que l’ancien international français n’a plus les jambes pour évoluer à ce poste. Toulalan qui plombe Bordeaux, c’est une vision des choses que les supporters aquitains ne partageront pas tous…

« En 2017, Bordeaux était l’une des meilleures équipes de Ligue 1. Depuis quelques semaines, c’est plus compliqué. Il y a des petits problèmes dans cette équipe lorsque je vois par exemple Toulalan. Ce n’est pas pour lui jeter la pierre mais en défense centrale, avec la vitesse qu’il a… Il n’a plus ses jambes de 20 ans, il met en difficulté son équipe. Après, ils veulent jouer au football parce que c’est la philosophie de Jocelyn Gourvennec mais avec Lerager, Otavio et Plasil, ce ne sont pas forcément les meilleurs joueurs pour produire du jeu » a confié l’ancien international sénégalais sur la chaîne cryptée. Reste que malgré son âge avancé (34 ans), Jérémy Toulalan a disputé l’intégralité des rencontres de Ligue 1 depuis le début de la saison.