FCGB : Encore du renfort au mercato ? Le boss hésite !

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Après avoir conclu les arrivées de Souhaliho Meité et de Paul Baysse, les Girondins de Bordeaux devraient continuer à s’activer pour renforcer l’effectif de Jocelyn Gourvennec d’ici le 31 janvier. Le club au scapulaire souhaite notamment s’attacher les services d’un attaquant. Ces derniers jours, le nom d’Aleksandar Mitrovic (Newcastle) a filtré. En prenant le soin de ne citer aucun nom, Nicolas de Tavernost a donné quelques indices sur les futures mutations au sein des Girondins de Bordeaux, à l’issue de la victoire face à Troyes (0-1) samedi soir.

« C’était important pour moi de faire ce déplacement. Nous allons compléter ce mercato. On a commencé à compléter l’équipe, nous allons continuer. On vit une situation très difficile, encore une fois, cette victoire ne change pas tout. Il faut qu’on gagne à la maison, il faut surtout enchaîner les victoires. On ne peut pas se permettre de gagner un match de temps en temps. Maintenant, il faut enchaîner » a lâché le boss des Girondins de Bordeaux, qui ne ferme donc pas la porte à d’autres arrivées dans ce marché des transferts. Néanmoins, le club ne fera pas de folie, surtout si la situation sportive s’améliore…