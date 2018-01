FCGB : Ecœuré, Dugarry découpe De Tavernost sans langue de bois

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

13e de Ligue 1 à l’issue de la 20e journée, les Girondins de Bordeaux sont bien loin de leurs objectifs européens du début de saison. Outre les choix de Jocelyn Gourvennec au cours de la première partie de saison, c’est plus globalement la gestion du club par Nicolas de Tavernost qui est mise en cause par les supporters du club aquitain, ainsi que par les observateurs. Très attaché aux Girondins de Bordeaux depuis ses deux passages en tant que joueur, Christophe Dugarry a littéralement dézingué l’actionnaire majoritaire du club.

« La situation des Girondins ? C’est très désorganisé, sans idées… Cela ne me surprend même pas. Je sais comment ça travaille, mais personne ne s’en offusque, tout le monde trouve ça normal. Je ne vais pas me faire des copains, mais je m’en fiche. On ne prend pas des anciens parce qu’ils ont porté le maillot de Bordeaux, on les embauche parce qu’ils sont compétents ! » a-t-il déjà lancé, énervé, avant de s’attaquer plus particulièrement à l’état-major du club. « Si Nicolas de Tavernost gérait M6 comme il gère les Girondins de Bordeaux, cela ferait bien longtemps que la chaîne n’existerait plus ! Ce club a perdu toute ambition. Ça fait combien de temps que Bordeaux n’a pas sorti un joueur de niveau international » s’est interrogé « Duga » dans son émission sur RMC. Sur l’analyse global, difficile de donner tort à l’ancien international français. Chaque supporter marine et blanc se fera son avis sur la question…