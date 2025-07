FCGB ‍: DJ Snake candidat au rachat des Girondins

Dans : Bordeaux.

Par Alexis Rose

Fervent supporter du Paris Saint-Germain, DJ Snake se verrait bien investir dans le club des Girondins. En effet, lors d’un concert à l’occasion du festival Garorock, qui se déroule dans la banlieue bordelaise, le célèbre DJ français s’est exprimé sur la situation du club au scapulaire en faisant une annonce déconcertante. « J'aimerais vraiment racheter les Girondins de Bordeaux si possible. On a besoin des Girondins en Ligue 1, c'est un club légendaire. Je ne sais pas ce qu'ils ont merdé mais bon... Respect aux Girondins de Bordeaux », a lancé DJ Snake, devant une foule en délire et hypée à l’idée de voir leur DJ préféré prendre le FCGB en mains.

Sauf qu’entre cette prise de parole à chaud et les actes, il y a un monde. En tout cas, après Oliver Kahn, qui n’a pas été au bout de ses démarches pour racheter le club de National 2, c’est une autre personnalité internationale qui se dit prête à faire remonter Bordeaux. Pas de quoi faire trembler Gérard Lopez, qui a récemment réussi à convaincre le Tribunal de commerce de Bordeaux avec son plan de continuation. Alors que le FCGB va reprendre le chemin de l’entraînement ce lundi sous les ordres de Bruno Irlès, les Girondins ont une dette de 26 millions d’euros à rembourser au cours de la prochaine décennie. Pas sûr donc que DJ Snake ait les moyens de ses ambitions…