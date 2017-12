FCGB : Di Meco voit deux cas extrêmes pour les Girondins

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Vainqueur d’un seul de ses 11 derniers matchs en championnat, Bordeaux passe la trêve hivernale à la 15e place de Ligue 1. Très loin de ses objectifs de début de saison.

Grâce aux investissements réalisés cet été, les Girondins pensaient être en mesure de voyager confortablement dans le wagon européen. Autant dire que le club aquitain va tenter de trouver des solutions pour retrouver la première classe. Cela passera sûrement par des choix forts et un mercato hivernal ambitieux, annonce Eric Di Meco, qui imagine aussi le scénario inverse avec un aller simple pour la Ligue 2...

« Bordeaux fait partie des équipes programmées pour être dans la première moitié du championnat. Ils ont un effectif pour jouer là. Il y a deux cas de figure, prévient le consultant de RMC. S'il y a un dirigeant qui monte au créneau ou un changement d'entraîneur, dans ce championnat, tu gagnes trois matchs et tu remontes... »

La peur de la descente

« Ils ne sont pas à leur place et ils vont y revenir, parce qu'il y aura des décisions fortes qui seront prises. Et il y a une autre lecture : ce sont des équipes qui ne sont tellement pas programmées pour jouer le maintien, que dès que tu commences à avoir le cul qui touche le feu, tu perds tes moyens et tu te plantes », a envisagé Di Meco. Rappelons que Bordeaux n’a qu’un point d’avance sur le barragiste Lille.