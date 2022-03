FCGB : Deux joueurs vont voir les Ultras, ils sont mal reçus

Dans : Bordeaux.

Par Alexis Rose

Lanterne rouge de la Ligue 1 à l’issue de la 27e journée, Bordeaux a connu un dimanche difficile à cause de la défaite des Girondins contre Troyes lors d’un match décisif dans la lutte pour le maintien (0-2).

Depuis l’arrivée de David Guion, le FCGB semblait retrouver une certaine consistance avec des nuls contre Monaco (1-1) et Clermont (1-1) au cours des dernières semaines. Sauf que ce week-end, le club au scapulaire est retombé de plus belle... Défait sur sa pelouse contre l’ESTAC ce dimanche après-midi (0-2), avec deux penalties encaissés à la demi-heure de jeu puis en fin de match. Une nouvelle défaite, la troisième en cinq matchs, qui laisse Bordeaux au fond de la classe, à la 20e place du championnat de France avec 22 points, soit à trois longueurs du premier non-relégable, l’ASSE. Autant dire que l’heure est grave du côté du Matmut Atlantique, surtout que les supporters commencent à tourner le dos à leurs joueurs. En effet, après la rencontre, Josuha Guilavogui et Gaëtan Poussin ont été rejetés par les ultras, alors que ces derniers voulaient dialoguer après ce cuisant échec contre un autre candidat au maintien en L1.

« C’est terrible de se faire conspuer à domicile »

Josuha Guilavogui : "Quand on se fait conspuer comme ça à la maison, c’est terrible. Mais il faut dire la vérité, ils ont parfaitement raison"



👉 https://t.co/ASSOaCHJDW#Girondins pic.twitter.com/BTyg91Bj6T — Girondins4Ever 🇺🇦 (@Girondins4ever) March 6, 2022

Un fait qui n’a pas vraiment plu au nouveau capitaine bordelais. « Je préfère ne rien dire, honnêtement… C’est terrible de se faire conspuer à domicile, mais les supporters ont raison. Je suis énervé, frustré, déçu… il n’y a pas de mots. On devait gagner pour faire un pas en avant et on fait trois pas en arrière. Ça commence à être compliqué. Je croyais qu’on allait gagner aujourd’hui. Il nous faut une victoire. On peut parler, se dire de belles choses, se charmer, mais quand il n’y a pas de victoire à la fin, ça ne reste que des mots. Quand on fait un match comme ça, c’est mieux de fermer sa bouche et de rentrer », a balancé Guilavogui sur Amazon Prime Vidéo. Sifflé par son propre public, le groupe de David Guion avait pourtant réussi à mobiliser ses fans pour cette rencontre contre Troyes, mais ce revers va coûter cher alors que la L2 pointe le bout de son nez…