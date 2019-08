FCGB : DaGrosa s’éclate, Bordeaux joue aux échecs en plein mercato

Dans : Bordeaux, Mercato.

A moins d’une semaine de la fermeture du mercato, Bordeaux espère encore plusieurs recrues.

L’entraîneur Paulo Sousa attend au moins un milieu de terrain supplémentaire, ainsi qu’un ailier qui ne dépendra pas de l’éventuel départ de François Kamano. Mais comme beaucoup de ses homologues en Ligue 1, le technicien portugais voit les jours passer sans aucune nouvelle du marché des transferts. Il faut dire que son supérieur Joe DaGrosa ne semble pas pressé de terminer sa partie d’échecs.

« On est en plein milieu d'un certain nombre discussions, a confié le patron de GACP, actionnaire des Girondins, à Get French Football News. Je vais comparer cela à une partie d'échecs où, à chaque fois que vous déplacez un élément d'un côté, cela oblige l'adversaire à avancer de l'autre côté de l'échiquier. Donc je peux vous dire que nous avons des discussions régulières et détaillées sur ce que l'on peut faire pour le club dans les jours qu'il reste. » Du côté de Paulo Sousa et des supporters, on se demande si DaGrosa n’est pas plutôt en pleine partie de poker menteur…