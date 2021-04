FCGB : Costil puni, Longuépée s’offre une nouvelle polémique

Dans : Bordeaux.

Dans le viseur des supporters depuis bien longtemps, le président des Girondins de Bordeaux Frédéric Longuépée se retrouve impliqué dans une nouvelle polémique. Cette fois, le dirigeant est accusé d’avoir privé Benoît Costil du brassard de capitaine en début de saison.

Les supporters des Girondins l’ont sûrement remarqué, Benoît Costil se fait plus discret par rapport à la saison dernière. Le gardien de Bordeaux ne prend plus la parole dans les médias. Et ne pousse pas non plus de coup de gueule dans le vestiaire comme a pu le faire Laurent Koscielny. Non, l’ancien dernier rempart du Stade Rennais a décidé de prendre du recul et de se focaliser sur ses performances depuis le début de la saison. La faute à des événements mal digérés l’été dernier.

En effet, Benoît Costil n’a pas apprécié la manière dont le coach Paulo Sousa et l’entraîneur des gardiens Paulo Grilo avaient été licenciés. C’est pourquoi Frédéric Longuépée avait tenté de le joindre par téléphone histoire de s’expliquer. Sauf que le portier bordelais a refusé de répondre aux coups de fil de son supérieur. De quoi provoquer la colère du président qui, selon nos confrères de 20 Minutes, avait ordonné au nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset de changer de capitaine, Benoît Costil étant considéré comme un pro-Paulo Sousa. Le brassard avait ainsi atterri sur le bras de Laurent Koscielny.

Longuépée dément mais…

Une information démentie par la direction et pourtant confirmée par plusieurs sources dont le groupe de supporters des Ultramarines, que l’on sait en conflit avec Frédéric Longuépée. A noter que Benoît Costil avait également été vexé d’apprendre que Bordeaux étudiait la possible venue de Stéphane Ruffier pour le pousser vers la sortie. La piste n’était pas allée plus loin mais le gardien passé par le Stade Malherbe Caen n’a rien oublié de ces épisodes. Autant dire qu’en cas d’opportunité l’été prochain, son départ sera de nouveau évoqué.