FCGB : Costil dédie la victoire à Jocelyn Gourvennec

Dans : Bordeaux, Ligue 1, FC Nantes.

Benoît Costil, gardien de Bordeaux, après la victoire à Nantes (1-0) : « Il fallait être costaud mentalement. Il fallait être hyper déterminé. Ne pas tomber dans le panneau, il fallait leur laisser le ballon. En première période, on a fait quelques passes où on aurait pu se faire punir. Mais on ne va pas faire la fine bouche, c’est une superbe victoire après quelques jours pas simples. Je tiens à avoir une pensée pour le coach Gourvennec, car avec son staff, ils ont fait un gros travail. Ce sont de bonnes personnes. Je pense sincèrement à eux. Il fallait faire le job, être professionnel car il faut aider le club. C'est l'avenir du club qui est en jeu. Maintenant, il faut qu'on gagne en régularité. Car on s'en veut d'être dans cette situation-là... J'espère qu'il y aura des jours meilleurs ! », a-t-il lancé sur Canal +.