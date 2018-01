FCGB : Cette offre anglaise pourrait bien faire mouche pour Malcom !

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Depuis le début du mercato, le feuilleton Malcom agite les Girondins de Bordeaux. Auteur d’une saison remarquable, le Brésilien est dans le viseur des plus grosses écuries de Premier League puisque Manchester United et Arsenal ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt. Mais à en croire les informations de Football-Insider, ce sont les Spurs de Tottenham qui pourraient rafler la mise grâce à une offre quasiment irrefusable pour Stéphane Martin.

L’actuel 5e de la Premier League souhaiterait recruter Malcom dès cet hiver, avant de le prêter à Bordeaux jusqu’à la fin de la saison. Le club au scapulaire, qui souhaite absolument conserver son joueur pour assurer le maintien en L1, pourrait voir cette offre comme une solution satisfaisante pour toutes les parties. Par ailleurs, le média britannique confirme que Tottenham a amorcé les premiers contacts avec l’entourage du joueur. Reste désormais à voir quelle somme l’écurie de Mauricio Pochettino mettra sur la table. Car légitimement, Stéphane Martin sera très gourmand pour son meilleur joueur…