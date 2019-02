FCGB : Ce transfert qui laisse d'énormes regrets à Bordeaux

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Dans les dernières heures du mercato, la direction des Girondins de Bordeaux a validé le départ de Lukas Lerager au Genoa. Un transfert totalement inattendu et qui n’arrange pas vraiment Eric Bédouet, lequel avait fait du Danois l’un de ses titulaires indiscutables du milieu de terrain. Présent en conférence de presse ce dimanche, le coach des Girondins a clairement fait comprendre à ses dirigeants que ce départ aura des conséquences sportives pour le club au scapulaire.

« Ce départ nous oblige à reconstruire le milieu de terrain. Lerager nous apportait de la puissance. C’est un joueur régulier, qui est international et mature. Donc, il nous apportait tout le bagage physique dont on avait besoin. On va perdre de ce côté-là, c’est certain. Il va falloir retrouver un équilibre, comme c’est le cas à chaque fois qu’un joueur important part » a expliqué Eric Bédouet, qui se prépare à affronter l’Olympique de Marseille mardi dans un Stade Vélodrome vide.