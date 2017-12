FCGB : Carrasso devient fou en regardant jouer Bordeaux

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Zappé par les dirigeants des Girondins de Bordeaux cet été, Cédric Carrasso s’est engagé libre en faveur de Galatasaray il y a quelques mois.

Désormais simple observateur du club au scapulaire, le natif d’Avignon est touché par la situation actuelle du club, 15e de Ligue 1 avant le coup d’envoi de la 19e journée du championnat. Sur les ondes de BDC One-Sport, l’ancien gardien du club aquitain s’est dit « triste » de la situation actuelle de l’équipe de Jocelyn Gourvennec.

« La situation du club aujourd’hui me rend personnellement triste. Ca ne me fait pas sourire, je ne vais pas en rire, au contraire. J’ai pu connaître des passages compliqués par moment aux Girondins, mais quand j’étais acteur je pouvais aider à ce que les choses aillent mieux. Aujourd’hui, en tant qu’observateur, je ressens beaucoup de tristesse parce que c’est mon club. De le voir dans cette situation et avec peu de réactions, ça me fait du mal » a lâché celui avait accepté de devenir n°2 pour prolonger en Gironde, preuve de l’amour que porte l’ancien de l’OM à Bordeaux…