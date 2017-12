FCGB : C'est grave, la mairie convoque le boss des Girondins

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Il était temps que la trêve arrive pour Bordeaux, qui n’a remporté qu’un seul de ses 13 derniers matchs toutes compétitions confondues.

Résultat, les Girondins terminent la phase aller à une inquiétante 15e place de Ligue 1, avec un petit point d’avance sur le barragiste Lille. Autant dire que la crise est profonde pour le club dirigé par Stéphane Martin, qui a organisé une réunion ce jeudi après-midi avec le coach Jocelyn Gourvennec, le directeur sportif Ulrich Ramé et le président de l’actionnaire majoritaire M6, Nicolas de Tavernost. Mais avant cela, le patron de la chaîne a été convoqué par le maire de Bordeaux en personne !

« C’est la catastrophe, a lâché Alain Juppé au micro de France Bleu Gironde, juste avant de s’entretenir avec De Tavernost. Moi je ne me mêle pas des questions internes au club mais j’espère que NDT a des choses à me dire parce qu’il faut absolument arrêter cette dégringolade. Une descente en Ligue 2 ? Ce serait une humiliation comme certains l’ont dit. Je ne veux pas y croire, on va réagir. » Pour commencer, la première réaction aura lieu sur le marché des transferts en janvier.