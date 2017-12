FCGB : Bordeaux une équipe de mollassons ? Un consultant cogne

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Le calvaire continue pour les Girondins de Bordeaux. Battue par Toulouse en 8es de finale de la Coupe de la Ligue mardi soir, l’équipe de Jocelyn Gourvennec inquiète de plus en plus.

Ancien milieu de terrain du PSG et de l’Equipe de France, Vincent Guérin a livré ses impressions sur le club au scapulaire. Selon le consultant de Canal +, il y a un réel problème d’état d’esprit et de leadership au sein de la formation aquitaine. « Il faut retrouver de l’agressivité » pour « revenir sur le devant de la scène » selon le natif de Boulogne-Billancourt.

« C’est surtout dans l’état d’esprit, dans la mentalité, je trouve qu’il n’avait pas l’esprit coupe sur ce match. Même si cela était difficile à travers les déconvenues diverses et variées des semaines passées mais il n’y avait pas cet état d’esprit. Il faut retrouver un état d’esprit conquérant et il faut retrouver des leaders. Les leaders aujourd’hui ils sont un peu fuyants. Il faut retrouver une âme d’équipe et là aujourd’hui on cherche un petit peu cette âme. Il faut en faire plus dans l’état d’esprit, dans la mentalité et dans l’agressivité. On ne peut pas revenir sur le devant de la scène avec des résultats sans avoir ces ingrédients d’agressivité dans le comportement ». Jocelyn Gourvennec est-il toujours l’homme de la situation pour redonner cette force mentale aux Girondins ? C’est à cette problématique que Stéphane Martin devra répondre dans les prochains jours.