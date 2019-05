FCGB : Bordeaux se ramasse avec Sousa, c’est bon pour l’avenir

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

En déplacement à Caen vendredi soir, Bordeaux ne risque rien lors de la 38e et dernière journée.

L’actuel 14e de Ligue 1 est officiellement maintenu, et ce malgré la terrible série depuis quelques semaines. En effet, les Girondins restent sur six défaites consécutives ! Depuis l’arrivée de Paulo Sousa en mars dernier, les Marine et Blanc n’ont remporté qu’un match sur neuf, c’était face à l’Olympique de Marseille (2-0). Rien d’alarmant pour Gaëtan Huard, persuadé que le travail de l’entraîneur portugais paiera la saison prochaine.

« J'étais un peu inquiet pour le maintien et je l’aurais été s’il y avait eu trois matchs de plus. Mais je ne le suis pas pour l’avenir car je trouve que le timing est bon, a estimé l’ancien gardien bordelais dans les colonnes de Sud Ouest. Paulo Sousa a pu réaliser une revue d’effectif pour voir qui peut intégrer leur schéma. Il faut être tolérant par rapport à ça. Sa philosophie est intéressante. »

Pas d’Europe, c’est tant mieux

« L’avantage est qu’il n’y aura cette fois pas de Ligue Europa et que cela va permettre de réaliser une préparation complète. C’est à cette période que se forge un groupe, une saison. Lorsqu’il il y a une grosse reconstruction, ne pas jouer l’Europe est parfois bénéfique, a argumenté le consultant de beIN Sports. Il sera important que Paulo Sousa ait quasiment tout son effectif avant de partir en stage en juillet. On ne pourra pas attendre encore trois mois pour se mettre en route. » La saison prochaine, le successeur de Ricardo n’aura aucune excuse…