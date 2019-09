FCGB : Bordeaux se moque de l’OM pour calmer ses supporters

Dans : Bordeaux, OM, Mercato.

Avec seulement 7 millions d’euros investis, Bordeaux fait partie des clubs de Ligue 1 les moins dépensiers cet été.

Une statistique peu flatteuse pour les propriétaires américains des Girondins, désormais confrontés à la colère des supporters. En effet, le public aquitain voit un sérieux contraste entre les promesses de la direction et les dépenses réalisées sur le marché des transferts. Pour calmer le public, Joe DaGrosa a donc accordé un entretien à RMC dans lequel il explique que les ambitions du club n’ont absolument pas changé.

« Non ! Nous avons été très constants dans notre discours. Nous n'avons jamais dit que nous visions la Ligue des Champions dès cette saison, c'est un processus sur plusieurs années, s’est défendu le patron de GACP. Je pense que nous avons posé les bases pour que le projet réussisse. Nous construisons le club pour réussir sur le long terme, c'est pourquoi nous avons investi dans le centre de formation qui est rempli de joueurs talentueux. »

Aucun club cité mais...

« Je sais qu'un certain nombre de fans voudraient nous voir uniquement signer des chèques, ramener des stars, dépenser beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup d'autres clubs qui s'y sont essayés sans succès. Et je pense que nos supporters savent déjà de quels clubs je parle, de ceux qui ont beaucoup investi au départ sans avoir de résultats, a glissé DaGrosa. Nous construisons sur le long terme et je pense que nous le faisons de la bonne manière, d'abord en prenant des personnes compétentes aux postes importants, permettant de recruter de jeunes joueurs et de les laisser se développer. » Difficile de ne pas reconnaître l’Olympique de Marseille derrière ce tacle…