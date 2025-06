FCGB ‍: Bordeaux sauvé après une intervention venue d'en haut, il accuse

Dans : Bordeaux.

Par Alexis Rose

D’après Romain Molina, les Girondins de Bordeaux auraient eu droit à un traitement de faveur devant la DNCG, grâce à l’appui de Philippe Diallo, le président de la FFF.

Cela faisait bien longtemps, mais les suiveurs des Girondins peuvent se sentir heureux après avoir passé une bonne semaine. Il faut dire que le FCGB vient de passer deux étapes importantes par rapport à son avenir dans le football français. En début de semaine, le tribunal de commerce de Bordeaux avait d’abord validé le plan de continuation proposé par Gérard Lopez. Avant que la DNCG ne confirme, quelques heures plus tard, la place du club au scapulaire en National 2 avec un encadrement de la masse salariale en vue de la saison prochaine. Deux vraies bonnes nouvelles pour les Girondins, qui vont donc continuer d’exister au niveau national. Mais si le FCGB n’a pas été sanctionné par le gendarme financier du football français, c’est en partie grâce à l’influence de Philippe Diallo, selon Romain Molina.

« Il n’y a pas une uniformisation des décisions de la DNCG »

ANALYSE / DNCG : OL & Ajaccio relégués, Nîmes exclu des championnats nationauxhttps://t.co/qUYq99PxdG



Avec un point sur chaque club, les repreneurs du Havre (no comment sur les méthodes), le budget de Nantes, comment Textor a utilisé l'OL comme une vache à lait



Keep the faith — Romain Molina (@Romain_Molina) June 24, 2025

« Non seulement le plan de continuation a été validé par le tribunal de commerce, je n’ai même pas de mots à ce niveau-là car il est absolument désespérant. Le microcosme bordelais, honnêtement, pourrait se poser beaucoup de questions. Mais Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, l’a répété plusieurs fois devant la FFF : ‘on a besoin de Bordeaux en Ligue 1 dans quelques années’. Là, la Fédé valide. Alors Gérard Lopez, la veille de la DNCG, met 9M€ ; est-ce que les 9M€ resteront sur les comptes de Bordeaux, c’est une autre question. Le plan de continuité, c’est absolument désespérant. Certains vont dire : deux poids, deux mesures. On peut honnêtement l’entendre. Il n’y a pas une uniformisation des décisions de la DNCG, et surtout, un manque de transparence », a lancé le Youtubeur, qui estime donc que Bordeaux a été gracié par la FFF, alors qu’un club comme l’OL a été matraqué par la DNCG.