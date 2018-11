FCGB : Bordeaux ne gagne pas assez, Ricardo perd patience !

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Douzième de Ligue 1 après son match nul à Dijon samedi, Bordeaux ne décolle pas. Et cela a le don d’agacer le nouveau manager des Girondins, Ricardo. Interrogé par Gold FM, le Brésilien a regretté les nombreux matchs nuls de son équipe, qui ne permettent évidemment pas de grappiller des places au classement. Surtout, il espère que ses attaquants retrouveront rapidement leur efficacité devant le but. Car de son côté, Ricardo est doucement en train de perdre patience…

« Les résultats ne sont pas excellents. Il y a beaucoup de matchs nuls… Ce n’est pas normal, ce n’est pas Bordeaux ! C’est vrai que cela se joue à des détails. Mais ce sont justement les détails qui font la différence. Cela se joue à rien. Il faut être plus efficace devant le but. On doit être toujours dans le mouvement lorsque nous attaquons, et nous devons effectuer les bons choix. C’est facile à dire, mais il faut beaucoup de travail pendant la semaine pour que l’on puisse trouver les meilleures solutions en match » a expliqué un Ricardo qui a par ailleurs regretté que son effectif soit régulièrement amputé de joueurs blessés ou convoqués en sélection. Pas une excuse, mais une première explication pour le manager des Girondins, qui devra passer outre s’il veut faire passer un cap à son équipe.