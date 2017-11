FCGB : Bordeaux ne fait pas « bander » Ali Benarbia

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Bordeaux s’enfonce doucement dans la crise. 13e de Ligue 1 après son revers à Caen samedi, le club au scapulaire ne parvient pas à se sortir de mauvaise spirale.

Et si finalement, le problème venait du mercato des Girondins de Bordeaux ? Globalement salué par la plupart des observateurs, il semble pourtant mettre en avant de réels problèmes ces dernières semaines comme le manque de leader ou le peu de solutions pour Jocelyn Gourvennec en défense. Au micro de RMC, Ali Benarbia a avoué qu’il n’était pas du tout convaincu par l’effectif actuel du club aquitain.

« Bordeaux se voyait trop beau en ayant pourtant un effectif normal, linéaire, sans leader. Cette équipe, moi, elle ne me fait pas bander. Loin de là. Quand je vois l’effectif avec les arrivées lors de ce mercato, je me suis dit qu’on allait avoir un groupe de joueurs gentils qui vont bien écouter Gourvennec, mais qui n’a pas assez de caractère. Et au moment où il va falloir avoir du caractère, ils ne l’auront pas » a lancé l’ancien international algérien avant de s’attaquer à Malcom, homme fort du début de saison de Bordeaux. « Malcom, il ne peut pas tout faire, jouer milieu offensif et attaquant. Et là, il n’y arrive plus, il ne pense qu’à lui, pour partir, et pas à l’équipe. Et comme il n’y a pas de leaders, que les joueurs sont tous de même niveau, personne ne prend la relève » a-t-il lancé. Autant dire que le mal est peut-être bien plus profond que ce que l’on pouvait imaginer à Bordeaux, qui se déplace à Saint-Etienne mardi soir.