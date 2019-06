FCGB : Bordeaux lance l'opération couteau suisse au mercato

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Cet été sera crucial pour de nombreux clubs de Ligue 1. Marseille, Monaco… Ils sont nombreux à miser gros sur ce mercato pour se relancer.

C’est également le cas des Girondins de Bordeaux, d’autant qu’il s’agira du premier marché des transferts estival des nouveaux investisseurs américains de GACP. Et dans une interview accordée au quotidien Sud-Ouest, le directeur sportif Eduardo Macia a lâché quelques indices. En confiant notamment que l’envie des Girondins était de recruter des joueurs très polyvalents afin d’offrir le plus de solutions possibles au coach Paulo Sousa.

« Notre objectif ? Créer une équipe forte qui gardera un niveau de performance élevée, sans haut et bas. Plus que tel ou tel poste, le point crucial est d’augmenter le niveau général et d’avoir un groupe capable de rester consistant. J’aime les joueurs polyvalents qui peuvent occuper plusieurs positions selon les systèmes, qui comprennent le football » a lâché l’ancien directeur sportif de Leicester, qui s’est déjà offert Enock Kwateng en provenance de Nantes. Un élément prometteur… et polyvalent, capable de jouer à droite et dans l’axe de la défense.