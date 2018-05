FCGB : Bordeaux européen, Pierre Ménès est dégoûté

Dans : Bordeaux, Europa League, Ligue 1, OGCN.

Facile vainqueur de Metz samedi (0-4), les Girondins de Bordeaux ont validé leur qualification pour les barrages de l’Europa League, profitant de la défaite de l’OGC Nice au Groupama Stadium de Lyon (3-2). Régulièrement critique à l’égard des Girondins et de son entraîneur Gustavo Poyet, Pierre Ménès s’est exprimé sur la qualification du club au scapulaire sur l’antenne de Canal Plus. Et le journaliste ne mâche pas ses mots pour exprimer sa déception de voir l’équipe de Stéphane Martin plutôt que l’OGC Nice se qualifier pour une compétition européenne.

« Nice méritait plus. Mais au bout de la 38e journée, le mérite ne veut plus dire grand-chose. Bordeaux, tant mieux pour eux… Mais c’est certain que ce ne sont pas eux qui m’ont procuré le plus de plaisir cette saison. Loin de là, mais c’est comme ça » a regretté Pierre Ménès, titillé par le compte Twitter des Girondins de Bordeaux dans la soirée de dimanche, le club au scapulaire rappelant au journaliste les critiques qu’il avait émises à l’encontre de Gustavo Poyet il y a quelques semaines. Reste que malgré le scepticisme de Pierre Ménès, c’est bien Bordeaux qui disputera deux tours de barrages pour accéder à la phase de groupes de l’Europa League la saison prochaine.