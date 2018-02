FCGB : Bordeaux encouragé à faire une folie au mercato

Dans : Bordeaux, Mercato, Monaco.

Prêté sans option d’achat par Monaco, Soualiho Meïté remplit pour le moment parfaitement sa mission. Il impose son physique dans l’entrejeu et se montre déjà indispensable à la formation de Gustavo Poyet. Loin des tribunes de Louis-II où il suivait les matchs du champion de France, le Franco-Ivoirien enchaine enfin les matchs. Et ce partenariat qui fonctionne donne en tout cas des idées au club aquitain, qui a bien l’intention de contacter le club de la Principauté cet été pour négocier l’arrivée définitive du milieu de terrain. Et si les Girondins avaient besoin d’encouragements dans cette entreprise, c’est désormais le cas.

« Je vis au jour le jour, je veux ramener Bordeaux à sa place, jouer l'Europe. Je pense qu'on peut le faire si on fait les choses bien. Après, je me plais ici, l'équipe est bonne, je suis bien intégré, mais je reste pour l'instant joueur de Monaco. On reparlera de tout ça en fin de saison, avec Monaco », a expliqué à Goal un Soualiho Meïté qui était arrivé pour 8 ME en provenance de Lille l’été dernier, et doit désormais forcément valoir plus étant donné son jeune âge, son contrat longue durée, son potentiel et ses débuts prometteurs avec Bordeaux.