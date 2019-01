FCGB : Bordeaux dément avoir réclamé l'argent du transfert de Sala !

Dans : Bordeaux, FC Nantes, Info, Mercato.

Plus tôt dans ce dimanche, une information du journal Presse-Océan faisait énormément réagir puisque le quotidien de Loire-Atlantique affirmait que Bordeaux avait déjà réclamé l’argent du transfert d’Emiliano Sala à Cardiff City.

Pour rappel, les Girondins avaient négocié à l’époque de son départ (2015) un pourcentage à la revente de 50 %. Avant la tragique disparition de l’Argentin, les Marine et Blanc devaient donc théoriquement récupérer une somme avoisinant 8 millions d’euros. Mais selon les informations obtenues par 20 Minutes, les dirigeants bordelais n’ont pas réclamé cet argent durant les derniers jours. « C’est faux ! » a même confirmé un dirigeant du club au média. Par ailleurs, Cardiff City aurait gelé le premier des trois paiements prévus à Nantes, en attendant les résultats de l’enquête. Une information de la presse anglaise qui n’a pas encore été confirmée en France, mais qui ne devrait pas non plus manquer de faire réagir…