FCGB : Bordeaux champion en 2019, pourquoi Martin y croit

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Nommé président des Girondins de Bordeaux en mars dernier, Stéphane Martin (46 ans) n’a pas été choisi par hasard.

Même s’il travaillait en tant que banquier avant son arrivée, le natif de Bordeaux occupait déjà le poste d’administrateur au club aquitain dont il a toujours été un fervent supporter. « A la base, je suis de Bordeaux, oui, j'allais au stade à tous les matches entre 5 et 18 ans, et après je suis parti de Bordeaux, mais j'ai continué à aller au stade. Plus à tous les matchs, forcément... », a raconté Stéphane Martin dans un entretien accordé à RMC.

« Je ne sais pas si devenir président des Girondins était une ambition, mais c'était un rêve, ça c'est sûr, a ajouté le dirigeant. J'adore ce club et tout ce qu'il y a autour, notamment pour l'histoire, pour la culture, pour cet esprit club qui règne. » L’occasion pour lui d’évoquer la période d’Alain Giresse (1970-1986) en Aquitaine, ainsi qu’un possible titre de champion de France en 2019 après ceux de 1999 et 2009.

« Jamais 2 sans 3 »

« C'est celui qui a fait le plus de matchs, qui est resté le plus longtemps, qui était là à la meilleure époque des Girondins. Maintenant, cette saison n'est qu'un tour de chauffe, car après 1999 et 2009 il faut continuer la série (rire). Jamais 2 sans 3 ! », a imaginé le patron de Bordeaux, conscient qu’une place sur le podium serait déjà une belle performance pour son équipe.