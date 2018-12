FCGB : Bedouet vit un véritable calvaire à Bordeaux

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Éric Bedouet, entraîneur de Bordeaux, après le nul contre Amiens (1-1) : « Le match nul n'est pas immérité pour Amiens. On était fatigués. On n'a pas concrétisé nos occasions, on n'a pas bien joué. Les joueurs ont essayé de faire le maximum. Mais il faut gagner ce genre de matchs, même 1-0. On reste quand même à 10 matchs sans défaite, il faut voir le côté positif aussi. Il faudra continuer ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais c'est vrai qu'en championnat, il va falloir essayer de grappiller, notamment à l'extérieur. Le Top 5 atteignable ? Je le pense. Le football change très très vite. La coupure arrive bien, on a vu une progression de l'équipe. J'ai rarement vu une saison aussi dure depuis que je suis à Bordeaux. Avec le départ d'exercice, les changements internes... C'est une saison des plus dures, vraiment. Kamano ? Ça ne joue pas un rôle positif c'est sûr. Il est moins bien en ce moment, mais on n'est pas inquiets, il faut peut-être résoudre une situation qui va être faite. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir ».