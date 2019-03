FCGB : Bedouet agace, Bordeaux accélère la venue du futur coach

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Après le licenciement du manager Ricardo mardi, la tendance se confirme pour le prochain entraîneur des Girondins.

Comme pressenti, Paulo Sousa se dirige bien vers Bordeaux. D’autres noms ont été cités ces derniers jours, à l’image de la piste Jorge Jesus, mais le journal L’Equipe confirme que le club aquitain n’a pas changé ses plans. Le Portugais de 48 ans reste la priorité de la direction qui pourrait parvenir à un accord avant la réception de Montpellier mardi. On parle effectivement d’un contrat de trois ans pour le technicien libre depuis son départ du Tianjin Quanjian en octobre dernier.

Visiblement, le coach également passé par le FC Bâle et la Fiorentina fait l’unanimité à Bordeaux. Pourtant, avec huit clubs en onze ans, Paulo Sousa n’est pas un modèle de stabilité. Mais sa capacité à réveiller un groupe a convaincu les dirigeants, tout comme son profil d’entraîneur perfectionniste et meneur d’hommes. Il faut dire que ce n’est pas la qualité première de l’actuel coach Eric Bedouet, dont le message ne passe plus auprès de certains joueurs.