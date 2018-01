FCGB : Antonetti prédit un impensable destin pour les Girondins

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

En crise depuis plusieurs mois, les Girondins de Bordeaux ont clairement revu leurs objectifs à la baisse cette saison.

Désormais, il n’est plus question d’évoquer les places européennes. C’est plutôt le maintien qui préoccupe le club aquitain au fil des journées de championnat, d’où le licenciement de l'entraîneur Jocelyn Gourvennec la semaine dernière. Une décision très critiquée, notamment par Frédéric Antonetti qui estime que Bordeaux a paniqué pour rien puisque la cinquième place de Ligue 1 reste accessible.

« Les dirigeants bordelais étaient très attachés à Gourvennec. Quand on croit au projet... Des mauvaises passes il y en a toujours, ils pouvaient remonter la pente, a commenté l’ancien coach de Bastia sur le plateau de 19h30 Sport. Aujourd'hui si on regarde le classement, c'est intéressant, Bordeaux peut finir cinquième. Quand on entend que tout le monde peut finir cinquième, c'est d'autant plus vrai pour Bordeaux. » Les Girondins sont tout de même à huit longueurs de cette position actuellement occupée par le FC Nantes.