Bordeaux ‍: Andy Carroll, le touriste le plus cher de National 2

Dans : Bordeaux.

Par Alexis Rose

Star des Girondins de Bordeaux cette saison en National 2, Andy Carroll a du mal à trouver son second souffle durant le sprint final. La faute à une vie extra-sportive trop mouvementée ?

Bien remonté dans la course à la montée en National jusqu’à la mi-février, Bordeaux a complètement craqué depuis deux mois et demi. Après cinq défaites de suite, le FCGB a effectué un petit sursaut d'orgueil début avril avec des succès contre Saint-Pryvé Saint-Hilaire (2-1) et surtout Saint-Malo (1-0). Sauf que le club au scapulaire est retombé de très haut le week-end dernier en chutant contre le Stade Briochin (0-1). Désormais quatrième du Groupe B de N2, avec huit points de retard sur son dernier adversaire, Bordeaux n’a pratiquement plus aucune chance de monter. À quatre journées de la fin, le groupe de Bruno Irles devra donc attendre une saison de plus avant de retrouver une division plus en adéquation avec le statut du club bordelais.

Mais alors, qu’est-ce qui a cloché dans cette course finale ? Probablement le niveau physique des joueurs bordelais, à l’image d’Andy Carroll. Blessé à l’ischio en janvier-février, l’attaquant de 36 ans reste le joueur le plus décisif de la saison à Bordeaux, avec 10 buts en 17 matchs de N2. Mais à force de prendre l’avion pour rentrer en Angleterre chaque week-end, Carroll a trop tiré sur la machine. Une critique lancée par Philippe Etchemendy.

Carroll « passe son temps entre l'Angleterre et la France »

Girondins : "Quand tu sais qu'Andy Carroll passe son temps dans l'avion" #Girondins 👇 https://t.co/9tu8k7yItz — WebGirondins (@webgirondins) April 25, 2025

« Sans doute que les conditions d'entraînement des Girondins sont peut-être meilleures, qu'il y a de meilleures conditions médicales, même si, en National 2, cela travaille très bien. Mais il y a des à-côtés. J'adore Andy Carroll, mais, quand tu sais qu'il passe son temps entre l'Angleterre et la France, qu'on ne me dise pas que cela ne pose pas de problèmes. Je ne blâme pas Carroll, puisque le système a été prévu comme ça. Mais à un moment, on le paye… Que font les joueurs à côté ? Il faut se poser la question. Les joueurs n’ont aucun changement de rythme, les joueurs trottinent », a lancé, sur le site WebGirondins, le coach d'Hasparren FC, qui pense que l’ancien attaquant de Liverpool n’a pas vraiment montré l’exemple ces derniers temps malgré une carrière de grand professionnel derrière lui et un salaire confortable.