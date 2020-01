FCGB : Adrien Tchouaméni file à Monaco, accord total !

Dans : Bordeaux.

Proche de s’offrir Youssouf Fofana en provenance de Strasbourg, l’AS Monaco a également trouvé un accord avec les Girondins de Bordeaux pour le transfert d’Adrien Tchouaméni.

Comme souvent, la dernière ligne droite du mercato est agitée à Monaco. Quelques heures après avoir trouvé un accord de principe avec Strasbourg concernant le transfert de Youssouf Fofana, le club de la Principauté vient de s’entendre avec les Girondins de Bordeaux selon L'Equipe.

Comme pressenti ces dernières semaines, Adrien Tchouaméni va rejoindre le Rocher, en échange d’une indemnité de transfert avoisinant les 20 ME. Ces derniers jours, les négociations bloquaient sur un dernier point : Bordeaux souhaitait conserver le joueur en prêt jusqu’à la fin de la saison. Une requête refusée par Monaco, qui a obtenu gain de cause et qui va donc récupérer dès le mois de janvier le milieu de terrain relayeur de 20 ans, attendu ce mardi soir pour passer sa visite médicale à Monaco.