FCGB ‍: 10 ME demandés en urgence pour sauver Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Par Alexis Rose

Après avoir subi un cuisant échec sportif en échouant dans leur quête de montée en National, les Girondins de Bordeaux vont maintenant devoir convaincre sur le terrain judiciaire que le projet de Gérard Lopez est toujours viable.

En situation de redressement judiciaire depuis le 30 juillet 2024, les Girondins de Bordeaux ne sont pas tirés d’affaire, loin de là même… Si sur le terrain, la saison a été compliquée, avec une quatrième place finale dans le Groupe B de N2, le FCGB peut s’attendre à vivre un été tout aussi galère. Dès ce mardi, le club bordelais passera un oral primordial pour son avenir. Puisque lors d’une audience à laquelle doit assister Gérard Lopez, le président présentera son plan de continuation devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Pendant ce rendez-vous crucial, il devra convaincre l'instance du bien fondé de son projet. Pour cela, il devra d’abord prouver qu’il peut assurer la pérennité du club en remboursant une dette ramenée à 26 millions d'euros, sur dix ans maximum. Fixée à plus de 90 ME à la base, la dette a été abaissée et ne concerne pratiquement plus que les créanciers prioritaires, comme l'État, l'administration fiscale, l'URSSAF, les transferts et Fortress, le fonds d'investissement américain, créancier privilégié du club.

Gérard Lopez doit trouver 10 ME avant fin juin

Mais si Laurent Cotret, l'avocat des Girondins, se dit « prêt » avant ce premier rendez-vous important, il sait que le chemin de croix de Bordeaux ne sera pas fini pour autant. Tout simplement parce qu’avant le passage devant la DNCG, Gérard Lopez devra trouver 10 ME, comme l’explique L’Equipe. « Lopez devra très vite remettre au pot, environ 10 millions d'euros d'ici à la fin juin, qu'il devra placer sur un compte. Ce montant correspond au passif hors plan constitué en grande partie des assurances de garantie des salaires versées pour financer le plan social de l'automne 2024, la première annuité du remboursement de la dette, et, bien sûr, le budget de la saison prochaine en N2 », peut-on lire sur le site du quotidien sportif. Et si jamais Lopez n’arrive pas à convaincre tout le monde, le tribunal de commerce pourrait opter pour une cession du club, alors qu’Oliver Kahn et ses partenaires continuent de travailler pour proposer un dossier de rachat du club bordelais dans les semaines à venir.