FCFB : Lukas Lerager quitte Bordeaux pour 7 ME

Dans : Bordeaux, Mercato, Serie A, Foot Europeen.

Prêté l’hiver dernier par Bordeaux au Genoa, Lukas Lerager a rejoint définitivement le club italien cette semaine.

La formation de Serie A a confirmé la levée de l’option d’achat automatique du milieu de terrain, qui devait faire l’objet d’un transfert de 7 ME une fois atteint le chiffre de 10 titularisations en championnat. Une belle rentrée d’argent pour les Girondins, pour le Danois qui avait rejoint l’Aquitaine en provenance de Zulte-Waregem pour une somme proche de 3,5 ME. D’autant plus que le montant du transfert définitif pourrait augmenter si jamais d’autres objectifs sont atteints par le Genoa en cette semaine, pouvant rapporter un total de 9 ME.