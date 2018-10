EL : Encore une défaite, Bordeaux est au bord du précipice

Dans : Bordeaux, Europa League, Coupe d'Europe, Foot Europeen.

Stade Krestovski, Saint-Pétersbourg.

Zenit - Bordeaux : 2-1.

Buts : Dzyuba (41e) et Kuzyaev (85e) pour le Zenit ; Briand (26e) pour Bordeaux.

Face au Zenit Saint-Pétersbourg, les Girondins de Bordeaux ont sombré en fin de match malgré l'ouverture du score de Briand (1-2), lors de la troisième journée de la phase de poules de l'Europa League.

Battu dans ses deux premiers matchs de C3, Bordeaux devait impérativement revenir de Russie avec un bon résultat, sous peine de craindre une élimination précoce. Et le FCGB partait du bon pied puisqu'après un début de match équilibré, la troupe de Ricardo ouvrait la marque ! Sur un centre de Karamoh, Briand trouvait effectivement le chemin des filets d'une tête (0-1 à la 26e). Un avantage de courte durée, vu que Dzuyba égalisait avant la mi-temps (1-1 à la 41e).

Au retour des vestiaires, Costil sauvait d'abord les siens sur un penalty de Dzuyba (53e), mais le gardien bordelais ne pouvait rien faire face à Kuzyaev, qui crucifiait les Girondins sur un contre éclair en profitant d'une erreur de Koundé (2-1 à la 85e). À cause de ce nouveau revers (1-2), le club au scapulaire est pratiquement éliminé de l'Europa League. Dernier du Groupe C avec zéro point, le FCGB se retrouve désormais à six unités du deuxième, le Slavia Prague, vainqueur à Copenhague ce jeudi soir (1-0), et ce à trois journées de la fin.