DNCG ‍: Lopez s'en sort à Bordeaux, il est écoeuré

Dans : Bordeaux.

Par Mehdi Lunay

Le pire a été évité par les Girondins de Bordeaux ce mardi. Le Tribunal de commerce a validé le plan de relance de Gérard Lopez avant un avis positif de la DNCG. Des décisions clémentes et scandaleuses pour Jérôme Rothen au vu des dettes de l'investisseur.

Ce mardi 24 juin, les Girondins de Bordeaux risquaient le précipice. Auditionné par la DNCG et convoqué au Tribunal de commerce, Gérard Lopez devait convaincre du bien-fondé de son plan de relance à deux reprises. En cas d'échec, le sextuple champion de France aurait quitté le football national pour les ligues régionales et son existence même aurait été remise en cause. Finalement, Bordeaux s'en est admirablement sorti. Le projet de Lopez a été validé par la justice et plus ou moins par la DNCG. Les Girondins disputeront une nouvelle saison en National 2 avec une masse salariale encadrée.

Lopez fait comme bon lui semble, Rothen scandalisé

Cette décision a soulagé les supporters bordelais mais elle n'a pas manqué de faire réagir les observateurs. Leur retour est négatif puisque Gérard Lopez n'a pas remboursé un grand nombre de dettes et que celles-ci pourraient même être effacées d'un coup. Sur l'antenne de RMC, Jérôme Rothen a fait part de sa colère et de son désarroi. L'ancien joueur du PSG ne comprend pas qu'on laisse Gérard Lopez rembourser les créanciers, souvent des entreprises modestes, comme il le désire. Surtout, le plan de relance (9 millions d'euros injectés tout de suite) ne colle pas avec les difficultés financières des Girondins depuis plusieurs années.

⚡ Rothen : "On accorde 26 millions d'euros à rembourser sur 11 ans à Gérard Lopez, et là on apprend qu'il injecte 9 millions d'un coup ? Ne te fous pas de la gueule du monde !" pic.twitter.com/AyDNEVStaC — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 24, 2025

« Un particulier qui fait ça en France actuellement, il est en prison. […] Il y a des choses qui me dépassent. Le mec injecte pour la prochaine saison 9 millions d’euros et les 26 millions d’euros de dettes, qui sont passées de 100 à 26, on lui accorde de les rembourser sur 11 ans. Te fous pas de la gueule du monde. Pourquoi 11 ans ? En deux ans, trois ans. Tu peux rembourser, tu rembourses. Tu peux pas ? Le club il va dégringoler. Ils vont rembourser 10 % aux créanciers, c’est-à-dire une misère. Certains vont toucher 60 euros la première année », a t-il lâché dans Rothen s'enflamme. C'est d'autant plus incompréhensible avec les rétrogradations prononcées contre des clubs moins endettés comme Niort, Sedan ou ce mardi Nîmes.