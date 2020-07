Covid19 : Un joueur de Bordeaux testé positif

Dans : Bordeaux.

Un footballeur bordelais a été placé en quatorzaine ce lundi suite à un contrôle positif au covid 19.

Les clubs français procèdent à des contrôles très réguliers sur leurs joueurs afin que le coronavirus ne débarque pas dans le vestiaire. Et c’est dans ce cadre que Bordeaux a annoncé ce lundi matin qu’un de ses footballeurs avait été dépisté positif au Covid19. « Le FC Girondins de Bordeaux compte à ce jour un cas positif au COVID-19 au sein de l’effectif professionnel. A la prise de connaissance de ce résultat, le joueur concerné a été isolé et placé en quatorzaine. Le club reste vigilant et continue de surveiller attentivement les joueurs et le staff », indiquent les Girondins de Bordeaux, qui n’ont évidemment pas dévoilé le nom du joueur en question, secret médical oblige.