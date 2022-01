Costil déraille, Bordeaux appelle Grégory Coupet

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

A l'image de son équipe, Benoît Costil aligne des prestations indignes de son vrai niveau. Contre l'OM, le gardien de but bordelais a largement contribué à la défaite des Girondins.

Bien évidemment Benoît Costil ne peut porter sur ses seules épaules le poids d’une défaite bordelaise contre Marseille qui a fait du bruit, puisque c’était la première des Girondins à domicile face à l’OM depuis 44 ans. Mais il n’empêche que le portier bordelais est clairement fautif sur l’action qui a permis à Under de marquer le seul but qui a suffi à la formation de Jorge Sampaoli pour s’imposer au Matmut Atlantique. Tandis que les Ultrasmarines ont réclamé des têtes à Gérard Lopez, l’ancien rennais n’est pas concerné, mais selon L’Equipe, après un échange entre Benoît Costil et ses dirigeants, le joueur de 34 ans a reconnu qu’il était loin d’être à son meilleur niveau. Les Girondins de Bordeaux n’ayant pas l’intention, ni les moyens, de recruter un nouveau portier lors de ce mercato estival, le quotidien sportif affirme que c’est l’entraîneur des gardiens de but qui va payer les pots cassés.

Bordeaux négocie avec Dijon pour Coupet

Titulaire du poste, Vitor Perreira, arrivé à Bordeaux en 2019 pour s’occuper des gardiens de la réserve, puis nommé en charge de l’équipe première en juillet dernier où il travaillait sous les ordres de Vladimir Petkovic, devrait rapidement céder sa place. Pour le remplacer, les Girondins ont convaincu Grégory Coupet, actuellement à Dijon, de rejoindre le club au scapulaire. Les deux parties ont déjà négocié les contours d’un accord contractuel, mais Gérard Lopez doit désormais s’entendre avec son homologue dijonnais. Actuellement 14e de Ligue 2, le DFCO n’a pas encore donné son feu vert à cette opération, même si du côté bordelais on semble assez confiant. La venue de l’ancien gardien de but de l’ASSE, l’OL et du PSG pourrait permettre de ramener Benoît Costil à son véritable niveau.