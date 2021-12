Cluster à Bordeaux, le match contre Brest reporté ?

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Le match de 16e de finale de Coupe de France entre le Stade Brestois et le Girondins de Bordeaux est désormais menacé à cause du covid.

Prévue dimanche à 13h45 au stade Francis Le Blé, la rencontre de Coupe de France entre Brest et Bordeaux risque de devoir être reportée à une date ultérieure. En effet, ce mercredi, et après avoir fait passer encore une fois des tests à l'ensemble de ses joueurs et de son staff, le club au scapulaire a constaté la présence de dix cas positifs au sein de son effectif. Les dirigeants girondins ont demandé à la Fédération Française de Football de reporter ce 16e de finale compte tenu de cette situation exceptionnelle. Du côté de la FFF on va désormais devoir trancher sachant que d'autres clubs pourraient également connaître des soucis similaires compte tenu de l'explosion des cas de covid en Europe.