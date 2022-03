Bordeaux : Un point à Paris ou la Ligue 2, il a peur

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Lanterne rouge de Ligue 1, Bordeaux ne parvient pas à se relancer dans la course au maintien. Les Girondins ont mal négocié deux confrontations face à des adversaires directs. Et ce malgré la nomination de l’entraîneur David Guion.

A force d’activer des leviers, Gérard Lopez risque de se retrouver sans solution. Le propriétaire de Bordeaux a commencé par renforcer l’effectif pendant le mercato hivernal. Le secteur défensif, gros point faible des Girondins, a notamment accueilli le nouveau capitaine Josuha Guilavogui au milieu. Et le dirigeant a même changé d’entraîneur en nommant David Guion à la place de Vladimir Petkovic. Mais rien n’y fait. Les Marine et Blanc, accrochés à Clermont (1-1) et battus à domicile par Troyes (0-2), continuent de décevoir Philippe Fargeon.

« Ce sont des matchs capitaux. Quand vous changez d’entraîneur, c’est pour avoir une réaction, une réaction positive, s’est étonné l’ancien attaquant des Girondins sur la radio ARL. Le match le plus important, à la maison, contre un concurrent direct, est perdu. Quand on change d’entraîneur c’est pour avoir une réaction, et c’est le genre de match qu’il ne faut absolument pas rater. C’est dommage. Maintenant, il faut remonter les chaussettes et aller chercher les points qu’on vient de perdre. »

David Guion : "C’est mon rôle de remobiliser rapidement, de mettre en place des choses de façon à ce que les joueurs soient à nouveau guerriers, ambitieux et dans le travail"



👉 https://t.co/bmSTGEK39c#Girondins pic.twitter.com/AyC9G16UBh — Girondins4Ever 🇺🇦 (@Girondins4ever) March 11, 2022

« Si Bordeaux est armé mentalement ? Quelle que soit la raison, mentalement, physiquement, tactiquement, qualitativement, le résultat est qu’il faut se maintenir. Maintenant il faut reprendre les points qu’on a perdus, il n’y a pas 36 solutions, a encouragé l’observateur bordelais. Alors, s’ils ne sont pas prêts moralement sur ce genre de match, leur place est en Ligue 2. Sans méchanceté, mais avec réalisme. Ce sont des matchs qu’il ne faut pas perdre. Les équipes qui se maintiennent sont celles qui gagnent ce genre de match. » Attendus au Parc des Princes dimanche, les Girondins auront fort à faire contre un Paris Saint-Germain revanchard.