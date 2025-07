Bordeaux ‍: Un joueur refuse de signer à cause de Gérard Lopez

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

A la recherche d'un nouveau gardien de but pour préparer la prochaine saison de National 2, les Girondins de Bordeaux ont tenté de s'offrir Ludovic Butelle. Mais ce dernier a décliné la proposition à cause de la présence de Gérard Lopez au club.

Avec la nouvelle saison de National 2 qui arrive, et enfin débarrassés de la procédure de redressement judiciaire, les Girondins de Bordeaux avaient à cœur d'instaurer de la concurrence à Lassana Diabaté au poste de gardien de but. En ce sens, la direction sportive bordelaise avait contacté Ludovic Butelle, portier expérimenté de 42 ans, pour lui proposer un rôle d'entraîneur des gardiens capable de revêtir les gants en cas de besoin. Sauf que le concerné a décidé de poliment décliner l'invitation. En cause, les turbulences rencontrées par le club et la présence de Gérard Lopez qui ne lui dit rien de bon.

« Je ne sentais pas un bon feeling »

« J’ai décliné Bordeaux car je ne sentais pas le bon feeling, notamment par rapport à ce qui entoure le club. Il y a des choses autour, en coulisses, qui m’ont fait hésiter. Je ne vais pas déménager toute ma famille pour un projet d’un an, un one-shot, sans vraie perspective. Je prends le temps de réfléchir. J’ai une famille, une femme, des enfants, donc je ne peux pas prendre une décision à la légère. Ils ont un bon entraîneur, des structures de qualité. J’ai eu de très bons échanges avec le directeur sportif. Mais voilà… avec les casseroles du président, tu es un peu réticent et tu réfléchis », a expliqué Ludovic Butelle à Foot Amateur.

S'il a eu un bon contact avec Bruno Irles et John Williams, son inquiétude devant la gestion récente des Girondins de Bordeaux par Gérard Lopez ne lui a pas donné envie de faire déménager toute sa famille dans un tout nouvel environnement. Rares seront ceux qui ne le comprendront pas…