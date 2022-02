Bordeaux : Un gardien au chômage, David Guion en rêve

Dans : Bordeaux.

Nouvel entraineur des Girondins de Bordeaux, David Guion va avoir beaucoup de travail.

Avant même le limogeage officiel de Vladimir Petkovic, le club aquitain a continué de sombrer avec une défaite 3-2 à Lens, après celle sur le score de 5-0 à Reims. Avant cela, Bordeaux avait su s’imposer 4-3 face à Strasbourg. On ne s’ennuie pas avec le club au scapulaire, dernier de Ligue 1 avec de loin la pire défense de l’hexagone. C’est donc tout naturellement le chantier prioritaire du nouvel entraineur, qui n’était pas connu pour son football champagne à Reims, et va donc s’atteler à donner moins de travail à ses gardiens de but. C’est ce qu’il a confié ce vendredi à l’occasion de sa conférence de presse de présentation.

1-0, le score qui fait plaisir à Guion

📽 David Guion : "On a besoin de faire cette union sacrée autour de cet objectif numéro 1 qu'est le maintien" 🔵⚪

« L’équipe souffre défensivement mais je reste convaincu que c’est l’histoire d’un collectif, d’une état d’esprit. Il va falloir travailler très rapidement. On a commencé. Il faut apprendre à connaître les joueurs et l’environnement pour ajuster, mais je me dois de faire progresser cette équipe très rapidement, presque dans l’urgence. Il faut aider ce groupe à mieux défendre ensemble, courir ensemble. En défendant bien, on attaque bien. On doit trouver l’équilibre avec des joueurs qui ont envie de s’investir totalement. Hier on a fait une opposition, ça a fini sur 1-0 et des gardiens au chômage technique. Ça m’a bien plu », a livré David Guion, qui ne vend pas forcément du rêve aux supporters et aux observateurs. Mais à l’heure où Bordeaux est dernier de la classe et se prépare à affronter Monaco ce dimanche, il ne sera pas question de faire une nouvelle opération portes ouvertes avec le club de la Principauté au pouvoir offensif de premier choix.