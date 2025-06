Bordeaux ‍: Tribunal puis DNCG, tout va se jouer en deux heures

Dans : Bordeaux.

Par Guillaume Conte

Le mardi 24 juin, les Girondins de Bordeaux joueront doublement leur avenir économique et sportif avec un enchainement tribunal et DNCG dans la même matinée.

Comme prévu, ce vendredi 13 juin, le tribunal de Bordeaux a reçu le club des Girondins en audience pour qu’il présente son plan de continuation. Sans Gérard Lopez, les dirigeants, avocats et financiers du club aquitain ont présenté leur stratégie pour rembourser une partie de la dette, préserver l’emploi et la stabilité du club sur les années à venir. La justice doit désormais trancher pour savoir si tout est en ordre et si les garanties sont réelles sur la gestion du club. La ville de Bordeaux y est opposée, une majorité des créanciers y est favorable, la décision doit donc être discutée et sera rendu le mardi 24 juin à 09h du matin. Un timing extrêmement serré puisque l’audition des Girondins devant la DNCG pour son bilan et son budget en National 2 est prévue ce même jour, à 11h du matin, rappelle L'Equipe.

Trois clubs pros mécontents

Il y a 40 ans les @girondins décrochaient leur 3ème titre de Champion de France. Replongez-vous dans cette saison qui a marqué l'histoire du Club ⤵️ — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) May 28, 2025

Autant dire que le club au scapulaire va vivre un enchainement très tendu, car même les dépenses actuelles du club au 4e échelon national ne collent pas avec ses recettes, et ont de quoi inquiéter le gendarme financier du football français. Les menaces sont là, et elles continuent de tomber puisque trois clubs français (Lille, Amiens et Guingamp) pourraient remettre en cause la répartition par classe de la dette en raison de sommes non payées sur des transferts passés, et provoquer un nouveau report de décision de la part du tribunal. Un imbroglio interminable, qui démontre que Bordeaux est encore très loin d’avoir sorti la tête de l’eau, et que chaque été est toujours aussi compliqué, alors que la remontée sportive est encore loin d’être enclenchée également.