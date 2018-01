Bordeaux : Toulalan, la classe ou la crasse ? Ménès a tranché

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Folle journée à Bordeaux ce jeudi, où après le limogeage de Jocelyn Gourvennec, Jérémy Toulalan a demandé et obtenu la résiliation de son contrat. Un constat d’échec pour le capitaine bordelais, qui n’avait plus que quatre mois à tirer avant la fin de la saison, mais a préféré abandonner plutôt que de continuer. Un comportement qui a divisé au sein des rangs bordelais.

D’un côté, certains estiment que l’ancien nantais, lyonnais et monégasque assume totalement son rôle dans la mauvaise passe et reste fidèle à un entraineur pour lequel il était venu en Gironde en prenant une décision très rare dans le monde du football. De l’autre, le capitaine girondin est accusé d’être un lâche qui quitte son équipe en grande difficulté, et ne se soucie pas de finir la saison du mieux possible, alors qu’il est toujours perçu comme un titulaire indiscutable. Pour Pierre Ménès, il n’y a pas photo, et l’ancien international, qui avait déjà été très impliqué dans l’affaire de Knysna en 2010, a pourtant un comportement exemplaire.

« Ça c’est la classe », a rebondi le consultant de Canal+ en apprenant que Jérémy Toulalan quittait les Girondins dans la foulée de Jocelyn Gourvennec.