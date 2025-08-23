Bordeaux tente un nouveau coup incroyable

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

Sans club depuis la fin de son aventure chypriote à l'Anorthosis Famagouste, Grzegorz Krychowiak pourrait boucler la boucle en terminant sa carrière de joueur aux Girondins de Bordeaux.

Et si Grzegorz Krychowiak revenait là où tout a commencé pour lui ? Véritable globe-trotteur du football, le milieu de terrain polonais a évolué dans un total de 12 clubs différents au cours de sa carrière. Une jolie carte de visite pour celui qui, à 35 ans, se cherche un dernier challenge intéressant avant de raccrocher les crampons et se lancer dans une autre carrière, toujours de près ou de loin dans le football. Pourquoi ne pas boucler la boucle en revenant là où tout a commencé pour lui, aux Girondins de Bordeaux ? C'est en tout cas ce qu'aimerait le club au scapulaire, selon la presse polonaise.

Grzegorz Krychowiak, de retour là où tout a commencé ?

Si l'on en croit les informations de Fakt, l'ex-international polonais (100 sél.) réfléchit fortement aux contours de son avenir. Plusieurs options s'offrent à lui, entre mettre un terme à sa carrière de joueur en acceptant de devenir consultant ou commentateur à la télévision, ou membre du staff d'un club français. Le média polonais indique toutefois que les Girondins de Bordeaux ont tenté leur chance pour le convaincre de faire une dernière pige avant de mettre un terme à sa carrière.

Son épouse Célia étant originaire de Bordeaux, l'idée de terminer sa carrière dans son club formateur le titille forcément. Si les supporters craignent que les Girondins se lancent dans un dossier onéreux, le rappel est le suivant : à Chypre, Grzegorz Krychowiak gagnait environ 14 000 euros par mois. S'il accepte de réduire ses exigences salariales, alors un projet de remontée en troisième division l'attend en Gironde.