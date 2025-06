Bordeaux sauvé par Petit Papa Lopez, il craque

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

En attendant la validation ou non du plan de continuation des Girondins de Bordeaux par le tribunal de commerce, Romain Molina a publié une vidéo dans laquelle il met en lumière et critique plusieurs points concernant les prévisions sportives et économiques de Gérard Lopez.

Le 23 juin prochain, les Girondins de Bordeaux en sauront plus sur leur sort. Il y a quelques jours, les hommes de Gérard Lopez se rendaient au tribunal de commerce pour présenter leur plan de continuation prévu pour faire sortir le club de sa procédure de redressement judiciaire. C'était d'ailleurs la seule proposition faite à la justice ce jour-là, puisque Oliver Kahn avait abandonné son projet de rachat. Après avoir eu accès au document présentant le plan de continuation, Romain Molina a publié une vidéo à charge contre le dirigeant bordelais. Dans celle-ci, le journaliste d'investigation a mis en exergue des arguments extrêmement surprenants avancés par Lopez et ses associés, lesquels prévoient par exemple dans les revenus prévisionnels une hausse des droits TV.

« La Ligue aurait dû appeler Gérard Lopez »

Trois clubs français vont aider Bordeaux malgré eux https://t.co/V08WSjEK3T — Foot01.com (@Foot01_com) June 17, 2025

« Il y a des choses exceptionnelles comme les droits TV. Parce que dans le plan de continuation, on apprend que les droits TV vont monter. Je ne sais pas… peut-être par la grâce de Gérard Lopez ? Il est aussi en train d'inventer un nouveau modèle économique. Des fois, je me dis que la Ligue n'aurait pas dû nommer Nicolas de Tavernost, elle aurait dû appeler Gérard Lopez. Devant autant d'optimisme, je comprends la réaction du tribunal de commerce, de Fortress, de l'État. Bien sûr, votez pour ce plan de continuation qui est tellement réaliste. C'est ce plan grotesque, surréaliste, qui a été rejeté par la mairie et la métropole », a expliqué Romain Molina à propos du plan de continuation proposé par Gérard Lopez.

Les supporters bordelais ne restent toutefois pas dupes. Hormis une poignée de derniers partisans, Gérard Lopez n'a plus aucun allié dans les tribunes.