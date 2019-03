Bordeaux : Sankharé forfait depuis 3 matches pour une raison sidérante !

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Depuis trois matches, les Girondins de Bordeaux doivent se passer de Younousse Sankharé. Et si le milieu de terrain est en dehors du groupe bordelais, c'est lié à une raison médicale peu commune et qui semble même inédite. En effet, ce lundi, à la veille du match Bordeaux-Montpellier, Sud-Ouest révèle que si Younousse Sankharé a manqué trois rencontres consécutives de Ligue 1 c'est suite à des soucis intervenus après que le joueur se soit fait faire des....implants de barbe.

Selon le quotidien régional, suite à cette intervention capillaire, le milieu international sénégalais a été victime de fièvre et de différentes complications qui l'ont empêché de jouer au football. On imagine que du côté des dirigeants des Girondins de Bordeaux, on doit avoir du mal à digérer ce forfait de Younousse Sankharé, même si le joueur n'est évidemment pas responsable de ces problèmes. Surtout qu'en ce moment la formation entraînée par Eric Bedouet traverse des perturbations.