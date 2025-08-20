Bordeaux respire la lose, il dénonce

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

Après le match nul entre les Girondins de Bordeaux et l'US Avranches en préambule de la nouvelle saison de National 2, Bruno Irles a affirmé avoir refusé de retirer un défenseur en fin de match pour éviter de perdre. Une tactique vivement critiquée.

A domicile, les Girondins de Bordeaux avaient l'occasion de frapper directement un joli coup en s'imposant contre l'US Avranches. Le Stade Atlantique était occupé par plus de 11 000 supporters venus pousser leur équipe pour leur entrée en matière dans cette nouvelle saison de National 2. Mais c'est au terme d'un match particulièrement triste que les deux formations se sont quittées dos à dos (0-0). Un résultat qui satisfait les Avranchais, beaucoup moins les Bordelais. A l'issue de la rencontre, Bruno Irles a assumé avoir refusé de changer de dispositif pour éviter une défaite. « Si on passe à quatre sur ce match, je pense qu’on peut prendre un ou deux buts à la fin parce que je n’ai pas les joueurs pour évoluer dans un système à quatre derrière », avait-il déclaré en zone mixte au micro de Forever. Une frilosité qui inquiète Alain Bauderon.

« On est un peu frileux, non ? »

« La seconde mi-temps de Bordeaux était quasiment à sens unique, mais ce qui me gêne, c'est ce que dit Bruno Irles après le match, lorsqu’il dit que ‘passer à quatre aurait pu être une solution, mais on aurait pu prendre un ou deux buts’. Il y a toujours cette réserve ‘je veux marquer mais attention il ne faut pas que j’en prenne’. On est un peu frileux, non ? », s'est exclamé Alain Bauderon, ancien journaliste, sur Bordeaux Sports. Ce dernier regrette le manque d'ambition de Bruno Irles dans ses choix tactiques, lequel préfère éviter une défaite qu'essayer une victoire. Une façon de voir les choses qui ne satisfait pas.