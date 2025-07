Bordeaux récupère 140.000 euros tombés du ciel

Dans : Bordeaux.

Par Nathan Hanini

Après trois saisons du côté de l’OGC Nice, Gaétan Laborde s’en va. L’attaquant de 31 ans rejoint le club de Al-Diraiyah. Le Français est transféré pour la somme de quatre millions d’euros. Une bonne nouvelle pour les Girondins de Bordeaux, club formateur de Laborde.

Bonne nouvelle pour les Girondins de Bordeaux. Le club au scapulaire va toucher une belle somme d’argent grâce au transfert de Gaétan Laborde. L’attaquant français va quitter Nice pour rejoindre la deuxième division saoudienne et le club de Al-Diraiyah. L'ancien montpelliérain quitte donc la Côte d’Azur pour quatre millions d’euros. Le Français de 31 ans était l’un des plus gros salaires des Aiglons. En 118 matchs avec Nice, Laborde a inscrit 33 buts et délivré 11 passes décisives. L’an passé, le natif de Mont-de-Marsan a de nouveau passé la barre des dix réalisations en championnat. Nice perd donc un buteur important.

Bordeaux va toucher 140 000 euros grâce à Laborde

De son côté les Girondins de Bordeaux ne s’attendent pas à un cadeau pareil. Alors que le club prépare sa saison de National 2 avec l’ambition de remonter, le club au scapulaire va toucher quelques milliers d'euros. Comme le révèle Sportune, le six fois champion de France va bénéficier de la contribution solidaire sur le transfert. Une somme calculée en fonction des d’années passées au centre de formation. Les Girondins vont donc encaisser un chèque de 140 000 euros sur ce transfert. Une somme bienvenue pour un club désormais au quatrième échelon du football français qui vient de valider son plan de continuation devant le tribunal de commerce au début de l’été. Une nouvelle preuve de l’importance du centre de formation pour la survie du club au scapulaire qui contribue depuis quelques années à faire rentrer certaines sommes vitales pour la suite.